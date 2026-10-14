Mau News: रंगोली प्रतियोगिता से दिया नदियों के संरक्षण का संदेश

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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नदियों और घाटों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना और आमजन को नदी संरक्षण के प्रति प्रेरित करना था। विक्ट्री इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया।विद्यार्थियों ने स्वच्छता की शपथ लेते हुए अपने गांव, कस्बे और विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने व अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। रामघाट पर रंगोली प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया।रंगोली के माध्यम से जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, गंगा सहित अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का संदेश रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. शाश्वतानंद पांडेय, जिला परियोजना अधिकारी डॉ. हेमंत कुमार यादव ने कहा कि नदियों की स्वच्छता और संरक्षण समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।