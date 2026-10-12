Mau News: रोमांचक मुकाबले में मऊ 1 रन से जीता

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टॉस जीतकर सैदपुर की टीम ने मऊ को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सैदपुर के गेंदबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए मऊ का पहला विकेट जल्द ही चटका दिया। इसके बाद मऊ के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। मऊ की ओर से सम्यक ने सर्वाधिक 26 रन, आर्यन ने 23 रन, अथर्व ने 22 रन और कौस्तुभ ने 19 रनों का योगदान दिया। पूरी टीम 186 रनों पर ऑलआउट हो गई। सैदपुर के लिए प्रियांशु और राज ने 2-2 विकेट झटके, जबकि प्रभात, रितेश, अंशुमान और अमन को 1-1 सफलता मिली।187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सैदपुर टीम की शुरुआत भी खराब रही और एक समय 87 रन पर उसके 6 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए प्रियांशु ने शानदार 50 रनों की पारी खेलकर टीम की मैच में वापसी कराई। हालांकि, प्रियांशु के आउट होते ही मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर आ गया।सैदपुर को जीत के लिए 17 रनों की दरकार थी और एक विकेट बचा था। टीम ने 15 रन बना लिए थे और अब जीत के लिए केवल 2 रन चाहिए थे, जबकि मऊ को 1 विकेट की तलाश थी। गेंदबाजी पर आर्यन चौरसिया थे। पहली ही गेंद पर बल्लेबाज ने कवर की दिशा में शॉट खेलकर रन चुराने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद फील्डर के सटीक थ्रो पर बल्लेबाज रनआउट हो गया। इसके साथ ही मऊ ने 1 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया।मऊ की तरफ से धारदार गेंदबाजी करते हुए श्रीमांशु और राज ने 3-3 विकेट लिए, जबकि आदर्श और अमन को 1-1 विकेट मिला। शानदार गेंदबाजी के लिए श्रीमांशु को मैच का हीरो चुना गया। मैच में अंपायरिंग की भूमिका अमित और अमरीश ने निभाई, जबकि सुंदरम दुबे स्कोरर रहे।