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सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मऊ उनके दिल में गहराई से बसा है। 1996 के चुनाव में स्व. कल्पनाथ राय के चुनाव प्रचार में वह यहीं थे। आज कल्पनाथ राय के बाद शक्ति सिंह के कारण मऊ आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि 1996 के दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में मऊ के विकास, फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कों और जगमगाती लाइटों की मिसाल दी जाती थी। लेकिन बाद के वर्षों में मऊ की इस स्वर्णिम पहचान को अपराध और मुकदमों की राजनीति तक सीमित कर दिया गया।मऊ सदर में बदलाव का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है। मऊ सदर से बड़े और सकारात्मक बदलाव की सख्त आवश्यकता है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में सशक्त संदेश जाए। 1996 में भी साजिशें हुई थीं, लेकिन मऊ की जनता ने उन्हें धूल चटाई थी। आज फिर मऊ को उसी स्वाभिमान के साथ खड़े होने की जरूरत है।शक्ति सिंह की प्रशंसा करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मऊ को अपराध और खौफ के साए से बाहर निकालकर खेलकूद, बुनकरी, संस्कृति और सर्वांगीण विकास की पुरानी पहचान वापस दिलानी है। शक्ति सिंह ने राष्ट्रीय पटल पर मऊ के साथ-साथ पूरे पूर्वांचल का मान बढ़ाया है। मऊ सदर का खोया गौरव और कल्पनाथ राय का अधूरा स्वप्न शक्ति सिंह जैसे उच्च शिक्षित और समर्पित जनसेवक के हाथों में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मऊ से अब नेगेटिव शक्तियों का हारना तय है और सकारात्मक शक्तियों की ही जीत होगी।इस अवसर पर शक्ति सिंह ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मऊ उनका परिवार है और यहां के स्वाभिमान की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 30 साल तक मऊ को उपेक्षा और भय के हवाले करने वाली ताकतों से अब जनता हिसाब लेने को तैयार है।

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मऊ। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को मऊ प्रवास के दौरान भाजपा नेता शक्ति सिंह के कार्यालय व आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मऊ के बुनियादी मुद्दों, बुनकरों की समस्याओं और आगामी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद ने शक्ति सिंह के साथ रात्रिभोज में भी सहभागिता की।