मऊ: बेमौसम बारिश से तबाह फसलों के मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन; डीएम को सौंपा ज्ञापन

अक्टूबर में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से धान समेत अन्य फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रत्येक प्रभावित खेत का 'प्लांट टू प्लांट' सर्वे कराने और पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता राकेश सिंह के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने गले में तख्तियां टांगकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

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