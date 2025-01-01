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मृतक की पहचान अमिला नगर पंचायत क्षेत्र के करपिया मलिक (बंजारी) निवासी नुरुद्दीन (55) पुत्र मोइनुल्लाह के रूप में हुई। नुरुद्दीन मंगलवार सुबह करीब 11 बजे साइकिल से घोसी बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बाबा थानीदास इंटर कॉलेज के सामने पीछे से आ रही एक निजी बस ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह साइकिल समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए उन्हें तत्काल सीएचसी घोसी ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांचोपरांत मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक पान की दुकान व लूम चलाकर अपनी आजीविका चलाता था। मृतक के पांच पुत्र व एक पुत्री है। बड़े पुत्र व पुत्री की शादी हो चुकी है। मृतक के भाई इमामुद्दीन ने घोसी कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद बस चालक व कंडक्टर मौके से फरार हो गए। इस बाबत सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।