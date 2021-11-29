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हरि चौहान के अनुसार, 12 अगस्त को रामकृपाल सहित सात नामजद और 30-40 अज्ञात लोग जमीन पर आए। उन्होंने नांद-खूंटा, हैंडपाइप और झोपड़ी तोड़कर लाखों रुपये का नुकसान किए। विरोध करने पर आरोपितों ने लाइसेंसी बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट भी की। हरि चौहान ने स्थानीय प्रशासन व पुलिस अधीक्षक मऊ को सूचना दी, पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिए, जिसके आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। प्रभारी निरीक्षक के के गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।

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मधुबन। रमऊपुर गांव में आबादी की जमीन पर जबरन कब्जा करने और तोड़फोड़ के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई है। यह प्राथमिकी सीजेएम के आदेश पर सात नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई है। रमऊपुर निवासी हरि चौहान (65) ने आरोप लगाया कि रामकृपाल चौहान उनकी सहन आबादी की जमीन हड़पना चाहते हैं। रामकृपाल ने दीवानी कचहरी मऊ में मुकदमा भी दाखिल किया है।