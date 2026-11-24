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प्राथमिकी के अनुसार, कोपागंज थाना क्षेत्र के धवरियासाथ गांव निवासी राजेश सिंह को रेलवे द्वारा 11 अगस्त 2026 से 10 अगस्त 2029 तक दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन स्टैंड शुल्क वसूली का ठेका आवंटित है।रेलवे द्वारा तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए 12 घंटे का 40 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। लेकिन तीन पहिया वाहन चालक शुल्क देने से बचते हैं और प्रतिबंधित सर्कुलेटिंग एरिया में ही सवारी उतारने व बैठाने का काम करते हैं, जिससे आए दिन विवाद होता है। बीते 05 सितंबर 2026 की सुबह करीब 9:30 बजे ई-रिक्शा चालक सरायलखंसी थाना के नसोपुर गांव निवासी टोनू कुमार बिना पार्किंग शुल्क दिए तीन चक्कर लगाने के बाद दोबारा जल्दी-जल्दी सवारी उतारने व बैठाने लगा।जब ठेकेदार राजेश सिंह ने शुल्क की मांग की तो उसने गाली गलौज करते हुए शुल्क देने से साफ इन्कार कर दिया। वहां पहले से मौजूद नसोपुर निवासी मोनू कुमार, गालिबपुर निवासी अभिषेक, सरवां गांव निवासी सिंदू, अलीनगर गांव निवासी दीपक राम उर्फ देवा, नसोपुर निवासी मोनू, पुलिस लाइन निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ सोनू, थाना कोतवाली नगर के भीटी निवासी किशन सोनकर, गुड्डू कुमार और 20 अज्ञात लोगों ने एकजुट होकर उनपर लात घूसे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया।बीच बचाव करने आए अजय कुमार सिंह और अरविंद राय को भी मारपीट कर घायल कर दिए। मारपीट के दौरान मोनू कुमार ने जेब से 7850 रुपये जबरन निकाल लिए, हमलावर 14 हजार रुपये मूल्य की एचएचटी मशीन (पार्किंग पर्ची की मशीन) भी साथ उठा ले गए।