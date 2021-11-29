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प्राथमिकी के अनुसार विजयंती देवी सोमवार की सुबह करीब 10 बजे वह अपने बेटे बिरजू चौहान के साथ घर पर मौजूद थीं। इसी दौरान गांव निवासी दिनेश, गोलू, सोनू और कुछ अन्य लोग उनके घर में घुस आए। बिरजू चौहान को घर से बाहर खींच लिया और मारपीट कर घायल कर दिया। सभी ने जान से मारने की धमकी दी। फिर उनके देवर के बेटे कार्तिक चौहान को भी घर से जबरन बुलाया और दोनों को पीटते हुए गांव स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास ले गए। वहां दोनों को प्रतिमा के ऊपर चढ़ाकर करीब आधे घंटे तक रोके रखा और जबरन माफी मंगवाई गई।सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि इस जबरन माफी मंगवाने के आरोप में तीन नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभी जांच चल रही है, अन्य लोगों की भी पहचान कर ली जाएगी। संवाद