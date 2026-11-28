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इनमें सबसे ज्यादा संख्या 18 से 30 साल के युवाओं की है। बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाले युवा अंदर-ही-अंदर टूट रहे हैं और परिवार को तब पता चलता है, जब हालात बिगड़ जाते हैं।मनोचिकित्सक डॉक्टर रविशंकर पाण्डेय के अनुसार युवाओं में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह कॅरिअर का दबाव है।बताया कि हर माह करीब 60 मरीज डिप्रेशन के आ रहे हैं, काउंसिलिंग में सामने आ रहा कि कोई इसमें परीक्षा में असफलता, नौकरी नहीं मिलना, परिवार की उम्मीदें और सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती जिंदगी से परेशान है। बताया कि कई इसके जद में आने के बाद युवा रातभर मोबाइल में डूबे रहते हैं, दिनभर कमरे में बंद रहते हैं, खाना छोड़ देते हैं, बात-बात पर गुस्सा करते हैं। घरवाले इसे गुस्सा, जिद या आलस समझ लेते हैं, जबकि यही डिप्रेशन की शुरुआती घंटी होती है।