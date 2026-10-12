Mau News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:43 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:43 PM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
1.सुंदरकांड पाठ : नगर के बालनिकेतन स्थित श्रीहनुमानगढ़ी मंदिर पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन। सुबह 6 बजे
2. समापन : मधुबन के शहीद इंटर कॉलेज में माध्यमिक विद्यालयों की दो दिवसीय जिलास्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन। सुबह 10 बजे
3. बैठक : नगर के रौजा स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर व्यापारियों की बैठक। सुबह 11 बजे
4.गरबा और डांडिया : नगर के फातिमा तिराहा पर स्थित एक प्लाजा में वैश्य समाज महिला संगठन के तत्वावधान में गरबा-डांडिया उत्सव का आयोजन। रात 8 बजे
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1.सुंदरकांड पाठ : नगर के बालनिकेतन स्थित श्रीहनुमानगढ़ी मंदिर पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन। सुबह 6 बजे
2. समापन : मधुबन के शहीद इंटर कॉलेज में माध्यमिक विद्यालयों की दो दिवसीय जिलास्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन। सुबह 10 बजे
3. बैठक : नगर के रौजा स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर व्यापारियों की बैठक। सुबह 11 बजे
4.गरबा और डांडिया : नगर के फातिमा तिराहा पर स्थित एक प्लाजा में वैश्य समाज महिला संगठन के तत्वावधान में गरबा-डांडिया उत्सव का आयोजन। रात 8 बजे