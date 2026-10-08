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Mau News: बक्सर ने गोरखपुर को हराया

Thu, 08 Oct 2026 11:27 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:27 PM IST
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Buxar defeated Gorakhpur.
नगर के सहादतपुरा ​स्थित मैदान पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शाॅट लगाता बल्लेबात। संवाद
नगर के सहादतपुरा स्थित मैदान पर बृहस्पतिवार को खेले गए 40-40 ओवर के अंडर-16 क्रिकेट मुकाबले में केआरएस बक्सर, बिहार ने स्टार इंडिया क्रिकेट क्लब गोरखपुर को 42 रनों से हरा दिया। बक्सर के खिलाड़ियों ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। बक्सर के शिवम को मैन आफ द मैच चुना गया।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केआरएस बक्सर की टीम ने निर्धारित 40 ओवर में 6 विकेट खोकर 235 रनों का स्कोर खड़ा किया। बक्सर की ओर से सलामी बल्लेबाज शिवम कुमार ने 78 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 85 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनके अलावा मध्यक्रम में रोहन ने नाबाद 42 रन बनाए। स्टार इंडिया गोरखपुर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए आर्यन ने 2 और कबीर ने 1 विकेट हासिल किया।
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236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टार इंडिया क्रिकेट क्लब गोरखपुर की शुरुआत खराब रही और 50 रन के स्कोर तक उसके 3 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज आदित्य ने 54 रनों की जुझारू पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। बक्सर के गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी के सामने गोरखपुर की पूरी टीम 35.4 ओवरों में 193 रनों पर ढेर हो गई। बक्सर की ओर से शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाने वाले शिवम कुमार को उनके बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ''मैन ऑफ द मैच'' चुना गया।
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