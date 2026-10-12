Mau News: चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाया गया

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कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम सदर कुंवर सचिन सिंह, नायब तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल और पीआरडी के जवान मौजूद रहे। इसके साथ ही मंडी सचिव अमित गुप्ता और मंडी समिति का समस्त स्टाफ भी इस पूरी कार्रवाई में सक्रिय रूप से शामिल रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद सभी दुकानदारों और व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी कि वे दोबारा अतिक्रमण न करें। साथ ही, सड़कों को पूरी तरह खाली रखने के निर्देश दिए गए। ताकि आवागमन बाधित न हो और आम जनता को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ अधिकारियों ने मंडी परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। व्यापारियों को समझाया गया कि वे अपनी दुकानों के आसपास कचरा न फैलाएं और मंडी परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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नगर के ख्वाजाजहांपुर स्थित उप मंडी स्थल फल एवं सब्जी मंडी क्षेत्र में शनिवार की शाम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसमें 85 से अधिक अतिक्रमण व अवैध कब्जे बुलडोजर से हटाए गए।