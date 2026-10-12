Mau News: तमसा में कूदे युवक का शव मिला

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कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर रहीमाबाद गांव में तमसा नदी के किनारे सोमवार की दोपहर आकाश गोड़ (19) का शव उतराया मिला। घरेलू विवाद के बाद रविवार की दो बजे मड़हाघाट स्थित पुल से आकाश ने नदी में छलांग लगाई थी। पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम ने रात 12 बजे तक तलाश किया लेकिन सुराग नहीं मिल पाया था। सोमवार की दोपहर 1:30 बजे घटनास्थल से सात किमी दूर मीरपुर गांव स्थित गायघाट पर शव मिली है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि देर रात तक एनडीआरएफ की टीम ने तलाश की थी लेकिन आकाश नहीं मिला था। सोमवार की दोपहर शव मिला है। संवाद