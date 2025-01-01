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लेकिन पशु चिकित्सक डॉ. एमएस अली की तहरीर पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। डॉ. एमएस अली ने बताया कि राकेश कुमार चपरासी थे। करीब तीन माह पहले जिला मुख्यालय से मझवारा पशु अस्पताल पर स्थानांतरण हुआ था। वह अस्पताल में बने कमरे में रहते थे।शुक्रवार की शाम करीब सात बजे वह क्षेत्र से लौटकर अस्पताल पहुंचे और राकेश को आवाज लगाई तो उसने प्रतिक्रिया नहीं दिया। कई बार बुलाने के बाद भी जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो कमरे में पहुंचकर देखा तो राकेश मृत थे। उन्होंने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी।पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर छानबीन की और शव को जिला अस्पताल भिजवा दिया।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्रनाथ राय ने बताया कि कर्मचारी नशीले पदार्थ का सेवन करता था। नशा भी मौत का कारण हो सकता है। घटना की सूचना पर परिजन आए थे, वह पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर रहे थे। लेकिन पशु चिकित्सक की तहरीर पर पोस्टमार्टम कराया गया है।