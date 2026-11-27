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बैठक में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए उनके सुझाव सुने। साथ ही, संगठन की वर्तमान स्थिति, कार्यकर्ताओं की भूमिका और क्षेत्र में चल रही पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों को सभी कार्यकर्ता गांव गांव जाकर जनता को बताएं। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत व सक्रिय बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के विषयों पर चर्चा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकारों के कार्यकाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि भाजपा अपने विकास कार्यों और संगठन की ताकत के दम पर 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, मुन्ना दुबे, अरविंद सिंह, प्रवीण गुप्ता, विजय राजभर, नूपुर अग्रवाल, आनंद प्रताप सिंह, गणेश सिंह, संजय पांडेय, संजीव जायसवाल और राकेश तिवारी उपस्थित रहे।

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मऊ। भारतीय जनता पार्टी के मऊ सदर विधानसभा के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हुए।