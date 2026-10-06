Mau News: बाढ़ से हुए नुकसान का कराया जाए आकलन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

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ज्ञापन में कहा गया कि सरयू नदी में आई बाढ़ से तहसील क्षेत्र के नदी किनारे बसे गांवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जलस्तर में कमी आने के बावजूद हजारों एकड़ खड़ी फसल डूबने से किसानों के सामने संकट है। कई ग्रामीणों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को भोजन, शुद्ध पेयजल, तिरपाल और दवाइयां उपलब्ध कराने तथा आपातकालीन चिकित्सा शिविर लगाने की मांग की।उन्होंने नष्ट हुई फसलों, मवेशियों और क्षतिग्रस्त मकानों का निष्पक्ष सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की। इस अवसर पर भरत भैया, राम प्रसाद चौधरी, शैलेंद्र कुमार, भोला प्रसाद, जय हिंद कुमार, राम नयन साहनी आदि शामिल थे।