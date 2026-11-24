विज्ञापन



कार्यक्रम में बब्बन सिंह, धनराज राजभर, डॉ. रमेश शर्मा, प्रमोद गुप्ता एवं डॉ. राम गोपाल गुप्त सहित अनेक श्रद्धालुओं ने विभिन्न स्वरों में सुंदरकांड का पाठ किया। अंत में विधिवत आरती एवं भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर समिति के मुखिया डॉ. राम गोपाल गुप्त ने कहा कि आज का दिन अत्यंत दिव्य एवं पुण्यकारी देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रघुनाथ चौहान, वीरेंद्र गुप्ता, पंकज राजभर, अमित चौरसिया, गिरधर गुप्ता, अनिल शर्मा, राकेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

विज्ञापन

मऊ। बालनिकेतन स्थित श्री हनुमान गढ़ी मंदिर पर श्री हनुमत कृपा सेवा समिति के तत्वावधान में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने संगीतमय पाठ किया। इसके साथ ही भजनों के माध्यम से सर्वेश राय ने अपनी मधुर प्रस्तुति से भक्तों का मन मोह लिया। उन्होंने जैसे ही सजा दो घर को मंदिर सा, मेरे प्रभु श्रीराम आए हैं भजन प्रस्तुत किया, पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।