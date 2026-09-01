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Mau News: तीन ओवरहेड टैंक के लिए लगे ट्यूबवेल से 90 मीटर केबल चोरी

Tue, 01 Sep 2026 12:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:48 AM IST
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90 meters of cable stolen from the tubewell supplying three overhead tanks.
मझवारा। घोसी ब्लॉक क्षेत्र की पवनी, खैरा मुहम्मदपुर और दरियाबाद ग्राम पंचायतों में ओवरहेड टैंक से पिछले 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप है।
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ट्यूबवेल चलाने के लिए लगाए गए सोलर पैनलों की 90 मीटर विद्युत केबल अज्ञात चोर काटकर उठा ले गए। केबल चोरी होने से ओवरहेड टैंक और पंपिंग व्यवस्था बंद हो गई है। इससे तीनों गांवों के 874 घरों में रहने वाली करीब 6,358 की आबादी बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान है। बताया जा रहा है कि खैरा मुहम्मदपुर में करीब एक महीने पहले भी चोर सोलर पैनल की केबल काटकर ले गए थे। इसके बाद विभाग की ओर से दोबारा केबल लगाई गई थी। अब एक बार फिर केबल चोरी होने से पेयजल योजना की व्यवस्था चरमरा गई है।
भीषण गर्मी और उमस के बीच 10 दिनों से जलापूर्ति बंद होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पानी की किल्लत का सबसे अधिक असर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। दैनिक जरूरतों के लिए ग्रामीणों को दूर-दराज स्थित हैंडपंपों और निजी साधनों से पानी ढोना पड़ रहा है।
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जल्द केबल लगाकर बहाल होगी आपूर्ति
मझवारा। जल निगम के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केबल चोरी होने की सूचना गार्ड के माध्यम से मिली थी। मामले के निस्तारण और कानूनी कार्रवाई के लिए संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया गया था। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही नई केबल लगवाकर जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से बहाल कर दी जाएगी। संवाद
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सोलर पैनल में लगाए गए केबल चोरी के मामले में जांच कराई जा रही है। इसमें वहां ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर और गार्ड की भी जिम्मेदारी तय होगी। इसपर भी जांच की जा रही है। तीनों जगह नई केबल लगाकर सप्लाई शुरू करा दी जाएगी। - रामेश्वर दयाल, अधिशासी अभियंता
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