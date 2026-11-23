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सबसे अधिक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरैयाकोट में देखने को मिले। यहां कुल 136 मरीजों का उपचार किया गया। सबसे कम मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकरा (रतनपुरा) पर रहे। यहां मात्र 5 मरीज ही इलाज कराने पहुंचे। सीएमओ डॉक्टर पंकज राय ने बताया कि मेले में मरीजों की बीपी, शुगर, बुखार, सर्दी-खांसी, त्वचा रोग सहित अन्य बीमारियों की जांच की गई और निःशुल्क दवाएं दी गईं। साथ ही आयुष्मान कार्ड, टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया।

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मऊ। जिले के सभी 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जनआरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुल 1536 मरीजों का उपचार किया गया। इसमें 716 पुरुष, 648 महिला और 172 बच्चे शामिल रहे। 27 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।