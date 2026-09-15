Mathura News: भीख देने से मना करने पर युवक ने दातों से युवती की नाक काटी

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मुंबई निवासी मोनिका रैना छह माह से राधाकुंड में उद्धव कुंड के पास रह रही हैं। सोमवार शाम करीब 4:30 से 5 बजे के मध्य वह गिरिराजजी की परिक्रमा कर रहीं थीं। कच्ची परिक्रमा मार्ग पर खंभा संख्या 23 से 25 के बीच नगला सेऊ कट के सामने पहुंचने पर एक युवक उनसे भीख मांगने लगा। भीख देने से मना करने पर वह उनके पीछे पड़ गया। दोबारा मना करने पर युवक ने बदतमीजी करते हुए उन्हें घायल कर दिया। घायल युवती ने गूगल से विश्व हिंदू परिषद का नंबर निकालकर संपर्क किया। मौके पर संगठन के कार्यकर्ता श्रेयस, अभिषेक, गिरीश ठाकुर और अन्य पहुंचे और युवती को थाने लेकर पहुंचे। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।युवक मानसिक रूप से अस्वस्थप्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश करने के साथ ही पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - श्लोक कुमार, एसएसपी मथुरा