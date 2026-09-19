एक साथ लापता हुईं तीन बहनें: घर से सामान खरीदने के लिए निकली थीं, फिर नहीं लौटीं; तलाश में जुटी पुलिस

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अकबरपुर निवासी संजय सिंह ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी बड़ी बहन सुमन गोवर्धन की बड़ी हवेली में रहती हैं। 17 सितंबर को उनकी तीन भान्जियां दुर्गा (17 वर्ष), दिव्या (13 वर्ष) और अंजू (11 वर्ष) घर से सामान खरीदने के लिए निकली थीं। इसके बाद तीनों का कोई पता नहीं चला। परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों, रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर तीनों की काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद संजय सिंह ने 18 सितंबर को थाना गोवर्धन पहुंचकर तीनों की गुमशुदगी दर्ज कराने की मांग की।तीनों नाबालिगों के अचानक लापता होने से परिजनों में चिंता का माहौल है। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सीओ गोवर्धन अनिल कुमार ने बताया कि तीनों नाबालिग बहनों की गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। जल्द ही तीनों को सकुशल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।