Mathura News: राधा के स्वागत को दुल्हन सी सजने लगी बरसाना नगरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राधाष्टमी को लेकर बरसाना में तैयारियां अब अंतिम पड़ाव पर हैं। ब्रह्मंचल पर्वत पर विराजमान श्रीजी के निज महल को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर को जन्मोत्सव के अनुरूप सजाने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जन्मोत्सव के नजदीक आते ही बरसाना की गलियों और बाजारों में भी उत्सव की रौनक दिखाई देने लगी है।अष्ट सखियों के गांवों में भी तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। मानगढ़, मानमंदिर, मोर कुटी, खोर साखरी, गहवरवन, दानगढ़, विलासगढ़ और कीर्ति मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है।......................आज ऊंचागांव में गूंजेगी ललिता सखी के जन्म की बधाईराधारानी के प्राकट्य से दो दिन पहले उनकी प्रिय सखी ललिता जी का जन्मोत्सव आज 17 सितंबर को ऊंचागांव स्थित निज महल में धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्मोत्सव के अवसर पर सेवायतों द्वारा ललिता जी का अभिषेक कराया जाएगा। बधाई गायन होगा।