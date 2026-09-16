Mathura News: रोटरी जैस्मिन की नई टीम ने संभाली कमान

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समारोह में पूर्व अध्यक्षा नीतू बंसल ने नई अध्यक्षा कोमल अग्रवाल को कॉलर पहनाकर पदभार सौंपा और उन्हें शुभकामनाएं दीं। वहीं सचिव पद की जिम्मेदारी कोमल गोयल तथा कोषाध्यक्ष पद का दायित्व वर्षा अग्रवाल को सौंपा गया। नई टीम ने क्लब की गतिविधियों को और विस्तार देने तथा सेवा कार्यों को समाज के जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया। समारोह के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर-3110 जसवीर सिंह भाटिया रहे। गेस्ट ऑफ ऑनर एजी जेवी सिंह और डिस्ट्रिक्ट सचिव अंकुर अश्वानी ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। विभिन्न रोटरी चैप्टर्स से पहुंचे मोहन सिंह, देवेंद्र चुघ सहित अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने नई टीम को शुभकामनाएं दीं। नई अध्यक्षा कोमल अग्रवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सभी सदस्यों को साथ लेकर रोटरी जैस्मिन को सेवा और सामाजिक सरोकारों की एक नई पहचान दिलाना है।चार्टर प्रेसिडेंट ऋतु जिंदल ने कहा कि जैस्मिन क्लब की खुशबू सेवा कार्यों के माध्यम से दूर तक फैलाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन कृषांगी अग्रवाल और डॉ. नीति सिंह ने किया। समारोह में नन्ही बालिका ताश्वी ने दुर्गा स्तुति और आराध्या ने गणेश वंदना की मनमोहक प्रस्तुति दी। अवार्ड नाइट के दौरान क्लब की सेवा गतिविधियों और सदस्यों के योगदान को भी सराहा गया। समारोह में रोटरी जैस्मिन की सदस्य रुचि अग्रवाल, शिखा अग्रवाल, डॉ. प्रीति गोयल, पूजा गोयल, पूजा अग्रवाल, गौरी मित्तल, निकिता तायल, ऋचा अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, डॉ. सोनल, मयंका, श्रुति गोयल, इति बंसल, कविता अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहीं।