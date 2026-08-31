Mathura News: पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव 7 से 10 अक्तूबर तक

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महोत्सव की शुरुआत 6 अक्तूबर को मंदिर परिसर में सुंदरकांड के पाठ और भजन संध्या से होगी। अगले दिन 7 अक्तूबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी। हवन और रंगोली प्रतियोगिता के बाद मेले का औपचारिक शुभारंभ होगा। इस दौरान विद्या मंदिरों के छात्र-छात्राओं द्वारा रंगमंचीय प्रस्तुतियां दी जाएंगी। शाम को रसिया दंगल का आयोजन होगा। मेला समिति के अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा ने बताया कि 8 अक्तूबर को हवन एवं बधाई गीत, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और विराट युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी दिन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे।पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के निदेशक सोनपाल ने बताया कि 9 अक्तूबर को गोपूजन एवं स्वस्थ गोवंश प्रतियोगिता के साथ राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी आयोजित होगी। साथ ही महिला लोकगीत प्रतियोगिता और विराट कुश्ती दंगल भी होगा। शाम को डांडिया नृत्य और जिकड़ी भजन की प्रस्तुतियां होंगी। मेला समिति के कोषाध्यक्ष नरेंद्र पाठक ने बताया कि 10 अक्तूबर को विचार गोष्ठी, कुश्ती दंगल, भजन संध्या के साथ महोत्सव का समापन होगा। बैठक में मुरलीधर शर्मा, शिवकुमार, जगमोहन पाठक, आर्येद्र, विष्णु, कुश अवतार, छैलबिहारी, पारस, रामनरेश कटारा, महीपाल सिंह आदि मौजूद रहे।