Mathura News: सनातन संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य

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यह बात उन्होंने वात्सल्य ग्राम में धर्म रक्षा संघ के सदस्यता अभियान का शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किए। युगपुरुष स्वामी परमानंद महाराज के सान्निध्य में साध्वी ऋतंभरा द्वारा सदस्यता अभियान शुरू किया गया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से देशभर में धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित लोगों को एक मंच पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि सदस्यता अभियान का उद्देश्य समाज में जागरूकता, सेवा, संस्कार और सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है।राष्ट्रीय महामंत्री श्रीदास प्रजापति ने कहा कि सदस्यता अभियान सनातन समाज को एकजुट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश ने कहा कि आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी संस्कारों को जाने और उनसे जुड़े। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जू, आचार्य ज्ञानेश, महामंडलेश्वर स्वामी वेदानंद, साध्वी वर्षा हरि कौशल, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, स्वामी अतुल कृष्ण दास, महंत देवानंद, स्वामी मुकुंदानंद आदि उपस्थित रहे।