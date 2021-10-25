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Mathura News: कैदी रघुवीर की भरतपुर के अस्पताल में मौत -

Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
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Prisoner Raghuvir dies in a Bharatpur hospital
- वर्ष 2009 में दुष्कर्म और हत्या के मामले में हुई थी आजीवन कारावास की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
नौहझील। राजस्थान की सेवर केंद्रीय कारागार की ओपन जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 57 वर्षीय कैदी रघुवीर की शुक्रवार सुबह भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि शव परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद होगी।

कारागार में शुक्रवार सुबह रघुवीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि सुबह सवा सात बजे पुलिस से उन्हें रघुवीर की गंभीर हालत की सूचना मिली थी। उन्होंने परिजनों के मोबाइल नंबर पुलिस को दिए और परिवार को भी जानकारी दी। परिजन अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रघुवीर की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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सेवर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक परमजीत सिंह के अनुसार, रघुवीर को वर्ष 2009 में दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह वर्ष 2020 से ओपन जेल में रह रहे थे। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव का शव परीक्षण कराया। परिजन ने शव को गांव रायपुर ले जाकर शुक्रवार देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया।
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