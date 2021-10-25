Mathura News: टेंपो पलटने से यात्री की मौत

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टेंपो के नीचे दबकर राजस्थान के सलूम्बर जिले के कैनपुरा निवासी सौभाग्य सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने सौभाग्य सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में राम सिंह समेत कुछ अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आईं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सौभाग्य सिंह 30 सितंबर को गोवर्धन से बरसाना दर्शन करने जा रहे थे। उनके भाई भंवर सिंह ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस जांच में जुट गई है। संवाद

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गोवर्धन। बरसाना-गोवर्धन मार्ग पर नीमगांव धर्मकांटा के पास एक टेंपो चालक की लापरवाही से हुए हादसे में एक यात्री की मृत्यु हो गई। तेज गति से चल रहे टेंपो के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही बस उससे टकरा गई। टक्कर के बाद टेंपो पलट गया।