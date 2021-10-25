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Mathura News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका आज

Sat, 24 Oct 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:27 AM IST
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Opportunity to get your name added to the electoral roll today
मथुरा। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए नागरिकों और पहली बार मतदान का अधिकार पाने जा रहे युवाओं के लिए शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जिले के प्रत्येक मतदेय स्थल पर कैंप लगाकर नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा।
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जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले के सभी मतदेय स्थलों पर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवश्यक फार्म-6 सभी मतदेय स्थलों पर उपलब्ध कराए गए हैं। पात्र नागरिक कैंप में पहुंचकर फार्म भरने के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग के आधिकारिक पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। संवाद
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