मथुरा: खेलते समय पोखर में गिरा नौ वर्षीय बालक, परिजन में मची चीखपुकार; तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम

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जानकारी के अनुसार छटीकरा निवासी राजू कश्यप का नौ वर्षीय पुत्र सुशांत सोमवार दोपहर को खेलते समय पोखर में गिर गया। बच्चे के पोखर में गिरने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाने के प्रयास किए और घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।बताया गया कि पोखर की गहराई करीब 12 से 15 फीट है। गहराई अधिक होने के कारण बच्चे की तलाश में रेस्क्यू टीम को मशक्कत करनी पड़ रही है। टीम लगातार पोखर में तलाश कर रही है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और परिजन बच्चे की सलामती के लिए परेशान नजर आए।