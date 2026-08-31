Mathura News: मादक पदार्थ व मांस की बिक्री पर रोक के लिए सौंपा ज्ञापन

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पिछले 15 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे रोहित मालान के बाद पिछले पांच दिन से यहां दीपक सनातनी उर्फ हंसनी शरण भूख हड़ताल पर बैठे है। उनके समर्थन में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी रविवार को अनशन स्थल पर पहुंचे। एसीएम राजकुमार चौधरी एवं सीओ सदर वरुण मिश्रा भी रविवार को अनशन स्थल पर पहुंचे। ज्ञापन में ब्रज चौरासी कोस में मादक पदार्थ और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण सहित अन्य मांग शामिल हैं।रोहित ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं अनशन जारी रहेगा। बताया कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी जल्द ही समर्थन में आ सकते हैं। वहीं नेपाल सहित विभिन्न राज्यों से आकर लोग अनशन को समर्थन दे रहे हैं। इस अवसर पर प्रियंका ठाकुर, बादल यादव, राजू अग्रवाल, पंकज शर्मा, बवंडर बाबा आदि मौजूद रहे।