Mathura News: दरोगा के आत्महत्या करने की जांच सीओ सिटी को सौंपी

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पुलिस दरोगा पंकज ने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे किन परिस्थितियों की भूमिका रही और घटना से पहले उनके साथ क्या हुआ था आदि बिंदुओं पर जांच करेगी। एसएसपी ने जांच अधिकारी को सभी पहलुओं की निष्पक्षता से जांच कर तथ्य सामने लाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।बृहस्पतिवार दोपहर को गोकुल बैराज के पास यातायात विभाग में तैनात एटा निवासी दरोगा पंकज कुमार ने सरकारी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह के के चलते आत्महत्या का माना है।