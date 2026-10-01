Mathura News: चांदी के कारोबार में निवेश के नाम पर 20 लाख की धोखाधड़ी

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मथुरा। कपड़ा कारोबारी के बेटे से चांदी के कारोबार में अधिक मुनाफे का लालच देकर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई। कपड़ा कारोबारी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। होलीगेट निवासी लखनलाल अग्रवाल की गुरुद्वारे के सामने न्यू सत्यम गारमेंट्स की दुकान है।कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि उनके बेटे मनीष अग्रवाल के पास उनके परिचित दीपक अग्रवाल निवासी गोपालपुरा होली गली-होलीगेट ने आना जाना शुरू किया था। आरोपी वर्तमान में बृज बिहार होटल कमरा नंबर-15 गुरुद्वारे के सामने आगरा रोड पर रहता है। आरोप है कि दीपक ने मनीष को चांदी के कारोबार में कपड़े से अधिक लाभ होने की बात कहते हुए झांसे में ले लिया। अधिक मुनाफे का भरोसा देकर आरोपी ने मनीष को भरोसे में ले लिया।इसके बाद वर्ष 2023 में अगस्त से सितंबर के बीच 16.50 लाख रुपये, 28 सितंबर 2023 को 1.50 लाख और 6 अक्तूबर 2023 को दो लाख रुपये ले लिए। इस तरह कुल 20 लाख रुपये दीपक अग्रवाल को दिए गए। रकम लेने के बाद आरोपी ने मुनाफा तो दूर मूलधन भी वापस नहीं किया। आरोप है कि रकम मांगने पर टालमटोल करता रहा और बाद में जान से मारने की धमकी दी गई। सीओ सिटी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है।