ई-रिक्शा को आगे बढ़ाने की बोलने पर विवाद: दो पक्ष भिड़े, एक के सुआ घोंपा, पुलिस के सामने भी किया हमला; नौ घायल

दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे तो पुलिस ने सभी को मेडिकल के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय भेजा। इनमें सुआ लगने से गंभीर रूप से घायल योगेश को चिकित्सकों ने आगरा के लिए रेफर कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में एंबुलेंस 108 के ईएमटी अखयराम घायल को स्ट्रेचर से एंबुलेंस की ओर ले जाने लगे तभी 20-25 लोग आए और ईएमटी पर लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक और पैर की हड्डी टूट गई। उनके बचाव में आए एंबुलेंस चालक जितेंद्र को भी हमला कर घायल कर दिया। वार्ड में तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल ईएमटी को भी मथुरा के लिए रेफर कर दिया। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।