फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Chhata Sugar Mill Protest: Hundreds of Tractors Head Towards Mathura DM Office as Farmers Intensify Agitation

मथुरा न्यूज: छाता शुगर मिल पर आर-पार की लड़ाई, सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर डीएम कार्यालय घेरने निकले किसान!

Wed, 28 Oct 2026 02:31 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 28 Oct 2026 02:31 PM IST
सार

छाता शुगर मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ मथुरा स्थित डीएम कार्यालय का घेराव करने निकले हैं। किसानों का आरोप है कि लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद मिल के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
 

विज्ञापन
Chhata Sugar Mill Protest: Hundreds of Tractors Head Towards Mathura DM Office as Farmers Intensify Agitation
छाता शुगर मिल - फोटो : वीडियो ग्रेब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मथुरा की छाता शुगर मिल पुनरुद्धार की मांग को लेकर लंबे समय से जारी आंदोलन ने अब उग्र रूप ले लिया है। धरना स्थल पर डटे किसान अपनी मांगों की अनदेखी से नाराज होकर आज बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर मथुरा स्थित जिलाधिकारी (डीएम) कार्यालय मथुरा का घेराव करने के लिए कूच कर चुके हैं।
विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसान छाता शुगर मिल परिसर में बने धरना स्थल से ट्रैक्टरों का बड़ा काफिला लेकर निकले हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि प्रशासन द्वारा लगातार दिए जा रहे आश्वासनों के बावजूद अब तक मिल को शुरू कराने के दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोधस्वरूप किसान अपनी आवाज सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर रैली के रूप में जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं।
विज्ञापन




किसानों के इस आंदोलन और भारी संख्या में ट्रैक्टरों के कूच को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। मथुरा-दिल्ली राजमार्ग एवं कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed