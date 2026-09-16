Mathura News: 30 करोड़ से होगा बाजना-पिथौरा मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण

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लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-एक द्वारा मांट क्षेत्र के बाजना-पिथौरा मार्ग की 13 किलोमीटर लंबी सड़क का 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं इसका सुदृढ़ीकरण कार्य भी कराया जाएगा। इससे इस मार्ग पर आवागमन सुगम होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हो जाएगी। इसके निर्माण कार्य के लिए विभाग ने करीब 30 करोड़ रुपये की परियोजना बनाकर शासन को भेजी है। इसके स्वीकृत होते ही इसका कार्य आरंभ करा दिया जाएगा।बाजना-पिथौरा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। इसकी जल्द स्वीकृति की उम्मीद है। इसकी सड़क को 5.50 मीटर चौड़ा करने के साथ सुदृढ़ीकरण कर निर्माण कराया जाएगा।-गुलवीर सिंह, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी