फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Bajna-Pithaura road to be widened at a cost of 30 crore

Mathura News: 30 करोड़ से होगा बाजना-पिथौरा मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण

Wed, 16 Sep 2026 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Bajna-Pithaura road to be widened at a cost of 30 crore
मथुरा। जिले में बाजना से सद्दीकपुर होते हुए पिथौरा तक जाने वाले ग्रामीण मार्ग का अब चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। इसके लिए करीब 30 करोड़ रुपये की परियोजना बनाकर शासन में भेजी गई है। इसे जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-एक द्वारा मांट क्षेत्र के बाजना-पिथौरा मार्ग की 13 किलोमीटर लंबी सड़क का 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं इसका सुदृढ़ीकरण कार्य भी कराया जाएगा। इससे इस मार्ग पर आवागमन सुगम होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हो जाएगी। इसके निर्माण कार्य के लिए विभाग ने करीब 30 करोड़ रुपये की परियोजना बनाकर शासन को भेजी है। इसके स्वीकृत होते ही इसका कार्य आरंभ करा दिया जाएगा।
विज्ञापन

---
बाजना-पिथौरा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। इसकी जल्द स्वीकृति की उम्मीद है। इसकी सड़क को 5.50 मीटर चौड़ा करने के साथ सुदृढ़ीकरण कर निर्माण कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-गुलवीर सिंह, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed