फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Allegations of firing during a dispute over paddy harvesting

Mathura News: धान कटाई विवाद में फायरिंग का आरोप

Sat, 24 Oct 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Allegations of firing during a dispute over paddy harvesting
छाता। कोतवाली क्षेत्र के तरौली जनूबी गांव में धान की कटाई को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित गौरव ने आरोप लगाया है कि गांव के राजा ने उस पर अवैध हथियार से फायर किया। गोली दुकान के शटर पर लगी और गौरव बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने थाना कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी झगड़ा हुआ है। हालांकि, प्राथमिक जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed