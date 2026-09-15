Mathura News: राधाष्टमी से पहले बरसाना में ठहरने की जगह फुल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:54 PM IST
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मथुरा। राधाष्टमी के पर्व पर 19 सितंबर को बरसाना में देशभर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। पर्व से करीब चार दिन पहले ही बरसाना में ठहरने की जगह मिलना मुश्किल हो गया है। होटल, गेस्टहाउस और आश्रमों के अधिकांश कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। कई ठहरने वाले स्थानों पर करीब 15 दिन पहले से ही बुकिंग बंद कर दी गई थी।
राधाष्टमी पर राधारानी के दर्शन और लाड़लीजी मंदिर में होने वाले विशेष आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचते हैं। आसपास के गांवों और कस्बों में भी ठहरने की जगह तलाश की जा रही है, जिन श्रद्धालुओं को बरसाना में कमरा नहीं मिल रहा है, वे अब वृंदावन के होटलों में कमरा खोज रहे हैं। कुछ श्रद्धालु गोवर्धन और मथुरा में भी ठहरने की योजना बना रहे हैं।
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राधाष्टमी को लेकर इस बार भी कई दिन पहले से कमरों की मांग बढ़ गई थी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ ठहरने के लिए पहले ही कमरे आरक्षित करा लिए हैं।- महेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, मथुरा वृंदावन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन
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राधाष्टमी से पहले बरसाना के अधिकांश होटल और गेस्टहाउस फुल हो चुके हैं। अंतिम समय में कमरा तलाशने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। होटलों में कमरों की मांग तेजी से बढ़ी है। - आरबी चौधरी, सचिव, मथुरा वृंदावन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन
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राधाष्टमी पर राधारानी के दर्शन और लाड़लीजी मंदिर में होने वाले विशेष आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचते हैं। आसपास के गांवों और कस्बों में भी ठहरने की जगह तलाश की जा रही है, जिन श्रद्धालुओं को बरसाना में कमरा नहीं मिल रहा है, वे अब वृंदावन के होटलों में कमरा खोज रहे हैं। कुछ श्रद्धालु गोवर्धन और मथुरा में भी ठहरने की योजना बना रहे हैं।
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राधाष्टमी को लेकर इस बार भी कई दिन पहले से कमरों की मांग बढ़ गई थी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ ठहरने के लिए पहले ही कमरे आरक्षित करा लिए हैं।- महेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, मथुरा वृंदावन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन
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राधाष्टमी से पहले बरसाना के अधिकांश होटल और गेस्टहाउस फुल हो चुके हैं। अंतिम समय में कमरा तलाशने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। होटलों में कमरों की मांग तेजी से बढ़ी है। - आरबी चौधरी, सचिव, मथुरा वृंदावन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन