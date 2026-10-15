Mainpuri News: ठगी से बचने के लिए सतर्कता जरूरी

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भोगांव। नेशनल महाविद्यालय में साइबर सुरक्षा कार्यशाला में साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए गए। शुभारंभ प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी ने किया। मिशन शक्ति फेज 6.0 अभियान के तहत साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ रक्षित टंडन ने ऑनलाइन माध्यम से छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, फर्जी प्रोफाइल और निजी तस्वीरों के जरिये ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड करने से बचें। मिशन शक्ति कार्यक्रम प्रभारी मोनिका चौधरी ने कहा कि डिजिटल दुनिया में प्रत्येक लिंक, मैसेज और फोन कॉल पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी ईमेल, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट की विश्वसनीयता जांचे बिना निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर प्राचार्य एसके निमेष, प्रो. एमके आनंद, प्रो. रणवीर सिंह, डॉ. वंदना सक्सेना, डॉ. आशुतोष, कौशलेंद्र दीक्षित, सीमा सक्सेना, कीर्ति मिश्रा, सोनाली आदि मौजूद रहे।