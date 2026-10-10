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Mainpuri News: किशोर सहित दो लोगों को सांप ने डसा

Sat, 10 Oct 2026 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:41 PM IST
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Two people, including a teenager, were bitten by a snake.
मैनपुरी। थाना भोगांव और बिछवां क्षेत्र में एक किशोर व युवक को सांप ने डस लिया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। थाना भोगांव क्षेत्र के गांव दुर्गापुर का रहने वाला 14 वर्षीय अमित कुमार जसराजपुर स्थित स्कूल का छात्र है। शनिवार को घर से करीब 100 मीटर दूर उसे सांप ने डस लिया। असहनीय दर्द से छटपटाता किशोर घर पहुंचा, जानकारी होने के बाद परिजन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी घटना थाना बिछवां क्षेत्र के गांव किन्हावर में हुई। यहां पर 18 वर्षीय अमन कुमार सुबह खेत पर जा रहा था, तभी सांप ने डस लिया। युवक वहीं पर गिर गया, ग्रामीणों ने परिजन को सूचना दी। जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन ने बताया कि अमन के पिता को भी सात साल पहले सांप ने डसा था।
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