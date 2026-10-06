Mainpuri News: सिविल लाइन के टाउन-1 पर मरम्मत कार्य से तीन घंटे बंद रही आपूर्ति

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करहल रोड उपकेंद्र के कृष्णा टॉकीज फीडर पर मंगलवार को सुबह 5:30 बजे खराबी आ गई। फॉल्ट के कारण फीडर से जुड़े इलाकों की आपूर्ति बाधित हो गई। मरम्मत कार्य के बाद मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे आपूर्ति सुचारू हो सकी। देवी रोड उपकेंद्र के सदर बाजार और महिला थाना फीडर पर भी खराबी के कारण करीब एक घंटे बिजली बंद रही। कर्मचारियों ने फॉल्ट को दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल की।ट्रांसफॉर्मर और फीडरों पर आने वाली खराबियों को दूर करने के लिए निगम की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जहां आवश्यक होता है, वहां सुरक्षा के दृष्टिगत आपूर्ति बंद कर मरम्मत कार्य कराया जाता है।- मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता