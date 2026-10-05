फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Sports and Scout-Guide competitions until the 31st.

Mainpuri News: खेलकूद और स्काउट-गाइड प्रतियोगिताएं 31 तक

Mon, 05 Oct 2026 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 05 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Sports and Scout-Guide competitions until the 31st.
मैनपुरी। जिले में परिषदीय, सहायता प्राप्त और संस्कृत विद्यालयों में खेलकूद एवं स्काउट-गाइड प्रतियोगिताएं 31 अक्तूबर तक आयोजित की जाएंगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और नगर शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन

बीएसए ने बताया कि ये प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर से जनपद स्तर तक आयोजित की जानी हैं। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 अक्तूबर तक पूरी करनी होंगी। न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएं 20 अक्तूबर तक संपन्न होंगी। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 31 अक्तूबर तक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएंगी। इन आयोजनों के बाद जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं नवंबर के पहले सप्ताह में होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed