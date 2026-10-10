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Mainpuri News: गुरुग्राम के लिए 15 अक्तूबर से चलेगी दूसरी बस

Sat, 10 Oct 2026 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:39 PM IST
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Second bus to Gurugram to start from October 15.
मैनपुरी। परिवहन निगम के मैनपुरी डिपो की ओर से 15 अक्तूबर से गुरुग्राम के लिए दूसरी बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को गुरुग्राम आने-जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि डिपो की ओर से गुरुग्राम के लिए दूसरी बस प्रतिदिन रात 8:30 बजे बस स्टैंड से रवाना होगी। बस एटा, अलीगढ़ और पलवल होते हुए गुरुग्राम पहुंचेगी। वहां से अगले दिन सुबह पांच बजे बस वापस रवाना होगी। निर्धारित मार्ग पर बस के नियमित संचालन से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि डिपो की ओर से यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गुरुग्राम मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की गई है। करीब एक महीने के भीतर ही मार्ग पर दूसरी बस सेवा शुरू की जा रही है। इससे पहले संचालित बस के अलावा यात्रियों को एक और विकल्प उपलब्ध होगा।
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