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Mainpuri News: नौकरी लगवाने के नाम पर 3.51 लाख रुपये ठगे

Sat, 10 Oct 2026 12:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:38 AM IST
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Rs 3.51 lakh swindled under the pretext of securing a job.
भोगांव। नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से लाखों रुपये की ठगी कर ली गई। थाना भोगांव क्षेत्र के नगला दीपा निवासी सुधीर कुमार ने तहरीर में बताया कि आगरा जिले के खेरिया राठौर थाना क्षेत्र निवासी मनीष भदौरिया ने उनके भतीजे शिवम को एमटीएस पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर मई 2022 में 3.51 लाख रुपये लिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी भतीजे की नौकरी नहीं लगी। सुधीर ने आरोपी से रुपये वापस मांगे तो उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। सीओ भोगांव आरके द्विवेदी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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