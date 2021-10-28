Mainpuri News: नौकरी लगवाने के नाम पर 3.51 लाख रुपये ठगे

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भोगांव। नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से लाखों रुपये की ठगी कर ली गई। थाना भोगांव क्षेत्र के नगला दीपा निवासी सुधीर कुमार ने तहरीर में बताया कि आगरा जिले के खेरिया राठौर थाना क्षेत्र निवासी मनीष भदौरिया ने उनके भतीजे शिवम को एमटीएस पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर मई 2022 में 3.51 लाख रुपये लिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी भतीजे की नौकरी नहीं लगी। सुधीर ने आरोपी से रुपये वापस मांगे तो उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। सीओ भोगांव आरके द्विवेदी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद