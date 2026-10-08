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Mainpuri News: 100 से अधिक सड़कों की सूरत जल्द बदलने की तैयारी

Thu, 08 Oct 2026 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 08 Oct 2026 11:25 PM IST
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Preparations underway to soon transform the appearance of over 100 roads.
मैनपुरी। जिले की 100 से अधिक सड़कों की सूरत जल्द बदलने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। इसके लिए करीब 22 करोड़ की धनराशि की मांग की गई है। सड़कों के निर्माण से लोगों को राहत मिलेगी। अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अखिलेश्वर कुमार अरुण ने बताया कि 100 से अधिक सड़कों की मरम्मत के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। यह कार्ययोजना अब शासन को अनुमोदन के लिए भेजी जा चुकी है। विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इस धनराशि का उपयोग सड़कों की गुणवत्ता सुधारने में किया जाएगा। इससे सड़कों की सूरत बदली नजर आएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कई सड़कें खराब हालत में हैं। सड़क मरम्मत के बाद लोगों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह परियोजना क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होगी।
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