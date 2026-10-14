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Mainpuri News: प्रज्ञा सेंगर बनीं भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष

Wed, 14 Oct 2026 12:42 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 14 Oct 2026 12:42 AM IST
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Pragya Sengar appointed District President of BJP Mahila Morcha.
फोटो 31 महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनने पर प्रज्ञा सेंगर को बुके भेंट करतीं जिलाध्यक्ष ममता राज
मैनपुरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने बेवर निवासी प्रज्ञा सेंगर को महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया है। इससे पहले वह महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी।प्रज्ञा सेंगर वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष थीं। इससे पहले वह महिला मोर्चा में मंडल स्तर पर कार्यकर्ता रहने के साथ भोगांव विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी सहित अन्य जिम्मेदारियां भी संभाल चुकी हैं। प्रज्ञा सेंगर के जिलाध्यक्ष बनने की जानकारी मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। काभाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने भी प्रज्ञा सेंगर को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी।
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