Mainpuri News: मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करें राजनीतिक दल

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मतदाता संख्या में बदलाव

जिलाधिकारी ने बताया कि 27 अक्तूबर 2025 को पुनरीक्षण के समय जनपद में 14 लाख 3 हजार 413 मतदाता थे। 6 जनवरी को आलेख्य प्रकाशन पर यह संख्या घटकर 11 लाख 76 हजार 538 रह गई। 10 अप्रैल को 82 हजार 425 नए नाम जोड़े गए। इससे कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 लाख 58 हजार 963 हो गई। मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल विधानसभा क्षेत्रों में कुल 12 लाख 58 हजार 963 मतदाता हैं।

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मैनपुरी। विधानसभा चुनाव से पहले जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में सहयोग की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एक माह तक घर-घर सत्यापन करेंगे। वे प्रतिदिन 20-25 घरों का भौतिक सत्यापन करेंगे। बीएलओ पुरानी और वर्तमान मतदाता सूची का मिलान करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। केवल मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण या दोहरी प्रविष्टि पर ही नाम विलोपित होंगे। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से दो दिन में अपने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की सूची उपलब्ध कराने को कहा। इससे बीएलओ और बीएलए के बीच सीधा समन्वय स्थापित हो सकेगा।