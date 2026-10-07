फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Mother's clothes adorned with gems and pearls became an attraction.

Mainpuri News: नग, मोती की चमक से सजी मां की पोशाकें बनीं आकर्षण

Wed, 07 Oct 2026 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Mother's clothes adorned with gems and pearls became an attraction.
फोटो 9 घंटाघर चौक ​स्थित दुकान पर सजीं मातारानी की पोशाक। संवाद
मैनपुरी। शारदीय नवरात्र की शुरुआत से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की आराधना की तैयारियों के साथ श्रद्धालु पूजन सामग्री और पोशाक खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को नग, मोती से बनी मां की पोशाक और मुकुट सबसे अधिक पसंद आ रहे हैं।
विज्ञापन


बाजार में मां दुर्गा के लिए जयपुर, कोलकाता, मथुरा, दिल्ली और आगरा से आकर्षक पोशाकें मंगाई गई हैं। दुकानों पर लाल, पीले, गुलाबी, हरे और अन्य रंगों में अलग-अलग डिजाइन की पोशाक उपलब्ध हैं। कपड़ों पर नग, मोती और अन्य सजावटी सामग्री से बारीकी से काम किया गया है।
विज्ञापन


सदर बाजार के दुकानदार रिषभ ने बताया कि माता की पोशाकों की मांग में नवरात्र के दौरान तेजी आती है। पोशाकों की कीमत 50 से 1200 रुपये तक है। बाजार में सामान्य से लेकर आकर्षक डिजाइन वाले शृंगार सामान उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed