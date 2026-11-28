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थाना क्षेत्र के गांव केशोंपुर निवासी अनीता देवी शनिवार सुबह बेटे गगन के साथ बाइक में पेट्रोल डलवाने के गांव बिघरई के पास पेट्रोल पंप पर गई थीं। पेट्रोल डलवाने के बाद सड़क पार करते समय मैनपुरी से घिरोर की तरफ जा रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मां-बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने पीजीआई सैफई रेफर कर दिया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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दन्नाहार। गांव बिघरई के पास रोडवेज बस की चपेट में आकर मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। वहां गंभीर हालत देखते हुए पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया।