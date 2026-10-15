Mainpuri News: वाहन की टक्कर से बकरी व्यापारी की मौत

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मुहल्ला रघुराजपुरी निवासी संतोष कुमार (45) बकरी खरीदने और बेचने का काम करते थे। मंगलवार को वह औंछा क्षेत्र में बकरी खरीदने गए थे। रात करीब नौ बजे परौंख नहर पुल के निकट वह घर लौटने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश की जा रही है।

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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के औंछा मार्ग पर मंगलवार रात वाहन की टक्कर से बकरी व्यापारी की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।