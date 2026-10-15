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Mainpuri News: पिकअप के अनियंत्रित होकर पलटने से एक की मौत

Thu, 15 Oct 2026 02:49 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:49 AM IST
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mainpuri news road accident death
मैनपुरी। भोगांव के रुई पशु मेले से भैंस खरीदकर लौट रही पिकअप मंगलवार शाम करहल मार्ग पर नगला जुला के निकट आईटीआई के सामने अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार तीन लोग घायल हो गए। इनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दंपती का उपचार चल रहा है।
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करहल क्षेत्र के गांव कांकन निवासी 55 वर्षीय मुकेश कुमार भैंस खरीदने-बेचने का काम करते थे। मंगलवार को वह भोगांव के रुई पशु मेले में भैंस खरीदने गए थे। उनके साथ गांव के रामनरेश और उनकी पत्नी पार्वती देवी भी थे। शाम करीब छह बजे लौटते समय पिकअप नगला जुला के निकट पलट गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात मुकेश की मौत हो गई। बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया।
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